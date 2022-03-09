Сайборг и Петтис примут участие в турнире Bellator 279

Bellator объявил о проведении турниров на гавайском острове Оаху 22 и 23 апреля. Пятничный турнир Bellator 278 будет специальным бесплатным событием для действующих военных и ветеранов. А главным событием турнира Bellator 279 станет поединок чемпиона легчайшего дивизиона Серхио Петтиса с Рауфеоном Стотсом. В соглавном событии состоится бой-реванш между Крис Сайборг и австралийкой Арлин Бленкоу.

В декабре на турнире Bellator 272 Петтис впервые успешно защитил свой пояс в бою против бывшего обладателя титула Кёдзи Хоригути. Совсем недавно он одержал победу единогласным решением судей над Магомедом Магомедовым на турнире Bellator 264.

В другом бою Гран-при Патчи Микс подерётся с экс-чемпионом Кёдзи Хоригути. Все поединки Гран-при будут 5-раундовыми.