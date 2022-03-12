Стал известен соперник Сергея Харитонова по боксёрскому турниру РЕН ТВ

40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий своего соотечественника Деонтея Уайлдера, примет участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 марта 2022 года, сообщает пресс-служба телеканала. Скотт станет соперником российского бойца Сергея Харитонова. Их бой возглавит кард боксёрского вечера.



Напомним, в соглавном поединке вечера на ринг выйдет Эдгар Гукасян, который встретится с Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулемётчик. Также в турнире сразятся Тимур Мусаев, которого называют Золотым, и Фарид Ядулаев.



Все бои вечера пройдут по правилам бокса. При этом Мусаев и Ядулаев сразятся в перчатках для ММА.



Харитонов провёл последний поединок по правилам ММА на турнире Eagle FC 44. Его соперником был голландец Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.



Малик Скотт не выходил на ринг с 2016 года, когда он проиграл единогласным решением судей Луису Ортису.

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