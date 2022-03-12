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Бёрнс поделился ожиданиями от боя с Чимаевым

Бёрнс поделился ожиданиями от боя с Чимаевым
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 273.

«Я вижу, что бой будет тяжёлым. Особенно он может быть сильным вначале. Вверю, что он может хорошо бить, но я знаю, что он будет и бороться. Он попытается одолеть меня, побороть, остаться наверху, выполнить граунд-энд-паунд. Думаю, таков его план.

У меня будут ответы на его геймплан, защита от тейкдаунов и прочее. Я предвижу войну. Не думаю, что мне будет легко. Не думаю, что ему будет просто. Мы сойдёмся в схватке. Я вижу, что судьи поднимут мою руку после боя, но нас ждёт настоящая война», — приводит слова Гилберта Бёрнса MMAJunkie.

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