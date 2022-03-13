Авсарагова единогласным решением судей победила американку Батару на Bellator 276

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 276. В предварительном карде соревнований встречались представительницы наилегчайшей весовой категории – 23-летняя россиянка Диана Авсарагова и 27-летняя американка Кира Батара.
Поединок завершился победой Авсараговой единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
Таким образом, Авсарагова одержала пятую победу в карьере в ММА и третью в Bellator, не имея на своём счету поражений. Её оппонентка, дебютировавшая на Bellator, уступила в пятый раз, одержав ранее восемь побед.
В главном поединке турнира встретятся венгерский боец Адам Борич и датчанин Мадс Бурнелл. Кроме того, в основном карде выступит россиянин Гаджи Рабаданов.
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