Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Гаджи Рабаданова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где прокомментировал победу соотечественника Гаджи Рабаданова.

«Отличное выступление, Брат. Ты долго и упорно готовился вот и результат. Теперь заслуженный отдых (7дней)», — написал Нурмагомедов.

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Фэмили-Арена» в турнире по смешанным единоборствам Bellator 276 сошлись бойцы лёгкой весовой категории: 24-летний представитель Новой Зеландии Джей-Джей Уилсон и 29-летний россиянин Гаджи Рабаданов. Поединок завершился победой Рабаданова единогласным решением судей.

Эта победа стала 17-й для 28-летнего Рабаданова. Он дебютировал на профессиональном уровне по ММА в 2013. За свою карьеру он провёл 21 поединок, потерпев поражение в четырёх из них.

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