Новая победа Кувалды из Дагестана! Рабаданов разобрал опасного новозеландца

Промоушен Bellator радует нас большим количеством российских бойцов. Практически в каждом турнире принимает участие как минимум один наш соотечественник. Не стал исключением и бойцовский вечер Bellator 276, где в четвёртом по статусу поединке Гаджи Рабаданов встречался с новозеландцем Джей-Джеем Уилсоном. 29-летний россиянин, известный под прозвищем Кувалда из Дагестана, проводил свой второй бой в промоушене.
Его соперник родился на пять лет позже, зато его опыт в Bellator был значительно солиднее. Уилсон успел провести в американской организации пять поединков, ни разу не проиграв. Уроженец Новой Зеландии за карьеру уступил только в одном бою — ещё шесть лет назад. Любопытно, что Джей-Джей начинал как базовый борец, но два последних боя выиграл зрелищными нокаутами. Исходя из раскладов, нас ожидала максимально яркая и конкурентная схватка.
Уилсон начал бой очень агрессивно, выбрасывая силовые удары руками и коленями. Новозеландец постоянно наступал, Рабаданов старался удерживать соперника на расстоянии с помощью точной работы джебами. Оба бойца также активно использовали лоу-кики, пытаясь замедлить друг друга. К четвёртой минуте инициативу перехватил Гаджи, однако Уилсон продолжал бить немного точнее.
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На старте второго раунда у Рабаданова проходили неплохие серии, Джей-Джей в ответ выбрасывал опасные бэкфисты. Внезапно Уилсон решил попытать счастья в борьбе, но дагестанец сначала успешно отработал в защите, а потом и сам перевёл новозеландца. Добиться сабмишена не удалось, зато Рабаданов как следует измотал своего оппонента и нанёс ему достаточно ощутимый урон.
В третьей пятиминутке наш соотечественник снова перевёл Джей-Джея и около минуты находился в доминирующей позиции. Немного поработав в стойке, оппоненты снова вернулись в партер, где Рабаданов владел инициативой и пытался выйти в фулл-маунт. Уилсон в борьбе был тоже неплох, его навыки выглядели вполне солидно. Так, в вязкой борьбе, и завершился поединок. Судьи единогласно отдали победу Рабаданову — новая победа Кувалды из Дагестана!
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