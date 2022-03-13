Диана Авсарагова обратилась к побеждённой ею на Bellator 276 американке

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, поблагодарила соперницу, американку Киру Батару, которую она одолела на турнире Bellator 276.



«Прежде всего, я хочу поблагодарить моего оппонента, Киру Батару. Ты настоящий воин, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Кира приняла бой на коротком уведомлении, сразившись со мной как настоящий воин. А вот некоторые девушки из моего дивизиона только и умеют что разговаривать», — написала Авсарагова на своей странице в «Инстаграме».



Bellator 276 состоялся в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок завершился победой российской спортсменки единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Диана одержала пятую победу в карьере в ММА и третью в Bellator, не имея на своём счету поражений.