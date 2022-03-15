Диана Авсарагова прокомментировала победу над Кирой Батарой на Bellator 276

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, прокомментировала победу над американкой Кирой Батарой на турнире Bellator 276.
«Вот и завершился мой третий бой в Bellator. Никто не знает, сколько трудностей было перед ним, но я очень рада, что мы всё преодолели и мне снова удалось победить. Конечно, я бы не смогла его выиграть без поддержки своей команды «Ахмат» в лице Абузайда Джандаровича Висмурадова и моего главного тренера Мурада Бичуева, а также всех, кто принимал участие в моей подготовке.
Отдельное спасибо моим секундантам за их помощь на протяжении всей недели боя, а также менеджерам, которые делали всё возможное, чтобы я смогла выступить. И, конечно, моим дорогим болельщикам. Я чувствую вашу поддержку каждый день, и это заставляет меня двигаться вперёд. Огромное уважение моей сопернице, которая спасла этот бой на коротком уведомлении», — написала Авсарагова в своём «инстаграме».
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
- 15 марта 2022
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
-
09:20
-
00:36
-
00:01
- 13 марта 2022
-
22:32
-
20:36
-
19:40
-
18:31
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:03
-
13:44
-
12:48
-
12:33
-
11:50
-
11:17
-
11:04
-
10:03
-
09:26
-
09:18