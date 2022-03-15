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Диана Авсарагова прокомментировала победу над Кирой Батарой на Bellator 276

Диана Авсарагова прокомментировала победу над Кирой Батарой на Bellator 276
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Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, прокомментировала победу над американкой Кирой Батарой на турнире Bellator 276.

«Вот и завершился мой третий бой в Bellator. Никто не знает, сколько трудностей было перед ним, но я очень рада, что мы всё преодолели и мне снова удалось победить. Конечно, я бы не смогла его выиграть без поддержки своей команды «Ахмат» в лице Абузайда Джандаровича Висмурадова и моего главного тренера Мурада Бичуева, а также всех, кто принимал участие в моей подготовке.

Отдельное спасибо моим секундантам за их помощь на протяжении всей недели боя, а также менеджерам, которые делали всё возможное, чтобы я смогла выступить. И, конечно, моим дорогим болельщикам. Я чувствую вашу поддержку каждый день, и это заставляет меня двигаться вперёд. Огромное уважение моей сопернице, которая спасла этот бой на коротком уведомлении», — написала Авсарагова в своём «инстаграме».

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