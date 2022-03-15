Хабиб, Махачев и другие бойцы написали письма в поддержку Веласкеса

Президент UFC Дана Уайт, экс-чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, россиянин Ислам Махачев, а также многие другие знаменитые бойцы на прошлой неделе написали письма в поддержку Кейна Веласкеса в Высший суд округа Санта-Клара (Калифорния).

В 34 письмах, полученных ESPN, авторы просили суд о снисхождении к Веласкесу. Многие из них упоминали, что он семейный человек, не имеет криминального прошлого и был образцовым другом, товарищем по команде и коллегой на протяжении более десяти лет в качестве профессионального бойца.

«Веласкес — честный и добросердечный человек, готовый на все ради своей семьи и друзей. Он из тех людей, которых большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне в жизни», — написал Хабиб.

«Я знаю гражданина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной работы в UFC он достойно представлял нашу организацию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный образ для фанатов UFC», — написал Дана Уайт.

Напомним, Веласкесу грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.



Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника. Он промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.



Родственник Веласкеса сообщил о домогательствах со стороны мужчины в детском саду в Сан-Мартине (Калифорния, США). Имя и степень родства ребёнка с Веласкесом не сообщаются.