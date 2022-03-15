Боец UFC обезвредил стрелка в ресторане

Американский боец UFC Кевин Холланд поучаствовал в обезвреживании человека, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Хьюстона. В этот момент внутри заведения находилось примерно 40-50 человек. Об этом рассказал известный журналист Ариэль Хельвани, разместил соответствующий пост в своём «инстаграме».
«Три человека немедленно схватили стрелка, усмирили его и отобрали у него пистолет. Никто не пострадал. Одним из этих героев, как мне сказали, был Кевин Холланд. Он сделал это снова», — написал Хельвани.
Сообщается, что никто не пострадал. Стрелок задержан полицией.
Холланд выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. В последнем бою он встречался с Алексом Оливейрой, добыв победу техническим нокаутом во втором раунде. Поединок проходил на турнире UFC 272.
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