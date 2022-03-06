Результаты всех боёв турнира UFC 272

В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном бою которого встречались два американца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.
Основной кард:
Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.
Рафаэль Дос Аньос одолел Ренато Мойкано единогласным решением судей.
Брайс Митчелл праздновал победу в бою с Эдсоном Барбозой единогласным судейским решением.
Кевин Холланд был сильнее Алекса Оливейры. Холланд добыл победу техническим нокаутом во втором раунде.
Сергей Спивак одолел Грега Харди техническим нокаутом.
Предварительный кард:
Джэлин Тёрне праздновал победу в поединке с Джейми Малларки.
Марина Родригес победила Ян Сяонянь раздельным решением судей.
Николае Негумереану одолел Кеннеди Нзечакву раздельным судейским решением.
Марина Мороз праздновала успех в бою с Марией Агаповой за счёт удушающего приёма, который она провела во втором раунде.
Ранний предварительный кард:
Умар Нурмагомедов победил Брайэна Келлехера удушающим приёмом в первом раунде.
Тагир Уланбеков уступил Тиму Эллиотту единогласным решением судей.
Людовит Клайн победил Девонте Смита раздельным судейским решением.
Дастин Джейкоби одолел Михала Олексейчука единогласным решением судей.
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