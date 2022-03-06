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Результаты всех боёв турнира UFC 272

Результаты всех боёв турнира UFC 272
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В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном бою которого встречались два американца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

Основной кард:

Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

Рафаэль Дос Аньос одолел Ренато Мойкано единогласным решением судей.

Брайс Митчелл праздновал победу в бою с Эдсоном Барбозой единогласным судейским решением.

Кевин Холланд был сильнее Алекса Оливейры. Холланд добыл победу техническим нокаутом во втором раунде.

Сергей Спивак одолел Грега Харди техническим нокаутом.

Предварительный кард:

Джэлин Тёрне праздновал победу в поединке с Джейми Малларки.

Марина Родригес победила Ян Сяонянь раздельным решением судей.

Николае Негумереану одолел Кеннеди Нзечакву раздельным судейским решением.

Марина Мороз праздновала успех в бою с Марией Агаповой за счёт удушающего приёма, который она провела во втором раунде.

Ранний предварительный кард:

Умар Нурмагомедов победил Брайэна Келлехера удушающим приёмом в первом раунде.

Тагир Уланбеков уступил Тиму Эллиотту единогласным решением судей.

Людовит Клайн победил Девонте Смита раздельным судейским решением.

Дастин Джейкоби одолел Михала Олексейчука единогласным решением судей.

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