Результаты всех боёв турнира UFC 272

В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном бою которого встречались два американца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.



Основной кард:



Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.



Рафаэль Дос Аньос одолел Ренато Мойкано единогласным решением судей.



Брайс Митчелл праздновал победу в бою с Эдсоном Барбозой единогласным судейским решением.



Кевин Холланд был сильнее Алекса Оливейры. Холланд добыл победу техническим нокаутом во втором раунде.



Сергей Спивак одолел Грега Харди техническим нокаутом.

Предварительный кард:



Джэлин Тёрне праздновал победу в поединке с Джейми Малларки.



Марина Родригес победила Ян Сяонянь раздельным решением судей.



Николае Негумереану одолел Кеннеди Нзечакву раздельным судейским решением.



Марина Мороз праздновала успех в бою с Марией Агаповой за счёт удушающего приёма, который она провела во втором раунде.



Ранний предварительный кард:



Умар Нурмагомедов победил Брайэна Келлехера удушающим приёмом в первом раунде.



Тагир Уланбеков уступил Тиму Эллиотту единогласным решением судей.



Людовит Клайн победил Девонте Смита раздельным судейским решением.



Дастин Джейкоби одолел Михала Олексейчука единогласным решением судей.