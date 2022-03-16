Волков по прозвищу Драго: в бою с Аспиналлом буду играть роль плохого персонажа

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что готов сыграть «роль плохого персонажа» в бою с британцем Томом Аспиналлом. Напомним, поединок состоится 19 марта в Лондоне.
«На самом деле это классно. В любом противостоянии кто-то должен быть хороший, кто-то — плохой. Роль плохого персонажа буду играть я. Это будет подстёгивать меня, это часть игры. Очень рад, что будет такое противостояние, что к нему будет приковано внимание публики», — сказал Волков на пресс-конференции.
Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.
Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
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