Волков высказался по поводу возможного боя за временный пояс

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о своём отношении к возможному бою за временный пояс чемпиона.



«Думаю, что организация боя за временный пояс в тяжёлом дивизионе была бы логична. Думаю, что временный пояс немного сдвинул бы ситуацию. Вопрос только в том, кто бы за него дрался. У Гана был шанс подраться за пояс. Туйваса только появился в топ-3, неожиданно для всех. Поэтому в целом смутные времена наступили в тяжёлом весе. Но тем интереснее, тем больше будет вызовов, появляться новых имён. Логично было бы сделать временный пояс, но непонятно, кто за него будет драться», — сказал Волков на пресс-конференции турнира UFC Fight Night 204.

Ранее Волков рассказал, что готов сыграть роль плохого персонажа в бою с британцем Томом Аспиналлом, с которым он встретится 19 марта.