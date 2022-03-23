«Похоже, что-то не так». Экс-полицейский и боец UFC Докос — об аресте Веласкеса

Американский боец UFC Крис Докос, работавший ранее в полиции, поделился мыслями о деле бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса. Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына. Кейн промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого. После этого Веласкеса арестовали, предъявив обвинения в покушении на убийство.
«Признаюсь, что как отец и как боец, я солидарен с тем, что он сделал. То, что он пристрелил не того человека, конечно, более чем паршиво. Я понимаю эмоции, которые он испытывал, но даже не могу представить, что творилось у него в голове. Не мог бы представить себя в такой ситуации.
Как бывший сотрудник правоохранительных органов, как бывший сотрудник полиции, разбирающийся в нюансах дела, я понимал, что его арестуют, и ему будет предъявлено обвинение. Положение дел действительно нельзя назвать благоприятным. Но посмотрим, что будет дальше.
А вообще мне кажется, что это дело наглядно показывает отсутствия веры у человека в систему уголовного правосудия в Америке. И об этом можно судить не только по этой истории, но и некоторым другим. Я действительно хочу, чтобы это было исправлено. Похоже, что что-то действительно не так, если парень, который сделал это с Кейном Веласкесом, теперь может свободно разгуливать в обществе и вести нормальную жизнь — после того, что он якобы сделал», — сказал Докос в интервью на канале Sherdog.com в YouTube.
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