Кормье предостерёг Усмана от боя с Альваресом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о желании чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана провести боксёрский поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.



«Я люблю Камару Усмана до смерти, это мой брат. Но реальность такова, что нельзя просто взять и подраться с Саулем Альваресом. И главная причина, почему нельзя этого делать, заключается в том, что этот парень не будет ни с кем возиться. Сауль попытается причинить боль», — сказал Кормье в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.



Ранее австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказал мнение об Альваресе, назвав его эталоном бокса.



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