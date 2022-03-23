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Кормье предостерёг Усмана от боя с Альваресом

Кормье предостерёг Усмана от боя с Альваресом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о желании чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана провести боксёрский поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Я люблю Камару Усмана до смерти, это мой брат. Но реальность такова, что нельзя просто взять и подраться с Саулем Альваресом. И главная причина, почему нельзя этого делать, заключается в том, что этот парень не будет ни с кем возиться. Сауль попытается причинить боль», — сказал Кормье в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.

Ранее австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказал мнение об Альваресе, назвав его эталоном бокса.

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