Кормье предостерёг Усмана от боя с Альваресом
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о желании чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана провести боксёрский поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
«Я люблю Камару Усмана до смерти, это мой брат. Но реальность такова, что нельзя просто взять и подраться с Саулем Альваресом. И главная причина, почему нельзя этого делать, заключается в том, что этот парень не будет ни с кем возиться. Сауль попытается причинить боль», — сказал Кормье в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Ранее австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю высказал мнение об Альваресе, назвав его эталоном бокса.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 23 марта 2022
-
14:46
-
14:32
-
13:48
-
12:35
-
12:13
-
11:48
-
11:07
-
10:49
-
10:27
-
10:15
-
10:08
-
09:14
-
09:04
-
08:01
-
07:49
-
07:13
-
03:11
-
02:21
-
01:06
-
00:53
- 22 марта 2022
-
23:55
-
23:30
-
22:46
-
21:45
-
21:08
-
20:25
-
19:21
-
18:55
-
18:20
-
17:20
-
16:28
-
15:44
-
14:59
-
14:34
-
13:19
Партнерский контент