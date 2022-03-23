«Он лжец и прикрывается религией». Ломбард хочет подраться с Вудли в лиге Хабиба

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Эктор Ломбард заявил, что хотел бы провести поединок в Eagle FC с бывшим товарищем по команде, американцем Тайроном Вудли.



«Бой с Вудли в Eagle FC? Даже не нужно спрашивать — я в деле. У него нет чувства стыда, и он такой фальшивый. Всё это я уже сказал ему в лицо. Мне не нравятся фальшивые люди. Он лжец и прикрывается религией, используя её как маску. Не могу ладить с подобными людьми», — приводит слова Ломбарда MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Ломбард проведёт бой с представителем Бразилии Тиаго Сильвой. Поединок состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей экс-чемпиону UFC в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Противостояние должно пройти 20 мая на турнире в Майами.