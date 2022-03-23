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Полный кард турнира АСА 138

Полный кард турнира АСА 138
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Опубликован полный кард турнира АСА 138, который состоится в эту субботу, 26 марта.

Полный кард предстоящего турнира включает в себя рекордное количество боёв и начнётся в 14.00 мск:

Прелимы:
Ахмадхан Боков (Россия) — Карлос Сантос (Бразилия)
Бай-Али Шаипов (Россия) — Йован Зделар (Сербия)
Мурад Каламов (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Курбан Тайгибов (Россия) — Бакитбек Дюшобаев
Азам Гафоров (Таджикистан) — Сагинай Шукир (Казахстан)
Магомедсайгид Алибеков (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Амирхан Адаев (Россия) — Дэнис Сильва (Бразилия)
Айнди Умаханов (Россия) — Эмиль Эсенгулов (Киргизия)
Курбан Гаджиев (Россия) — Расул Албасханов (Россия)
Дауд Шайхаев (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния)
Черси Дудаев (Россия) — Ренато Пезиньо (Бразилия)

Главный кард:
Адлан Батаев (Россия) — Эвертон Даниэль Фрейтас (Бразилия)
Апти Бимарзаев (Россия) — Андрей Гончаров (Россия
Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Расул Мирзаев (Россия)
Хакран Диас (Бразилия) — Юсуп Раисов (Россия)
Магомед Бибулатов (Россия) — Олег Борисов (Россия)
Салимгирей Расулов (Россия) — Тони Джонсон (США)
Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия).

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