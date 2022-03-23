Опубликован полный кард турнира АСА 138, который состоится в эту субботу, 26 марта.

Полный кард предстоящего турнира включает в себя рекордное количество боёв и начнётся в 14.00 мск:

Прелимы:

Ахмадхан Боков (Россия) — Карлос Сантос (Бразилия)

Бай-Али Шаипов (Россия) — Йован Зделар (Сербия)

Мурад Каламов (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)

Курбан Тайгибов (Россия) — Бакитбек Дюшобаев

Азам Гафоров (Таджикистан) — Сагинай Шукир (Казахстан)

Магомедсайгид Алибеков (Россия) — Георгий Кичигин (Казахстан)

Амирхан Адаев (Россия) — Дэнис Сильва (Бразилия)

Айнди Умаханов (Россия) — Эмиль Эсенгулов (Киргизия)

Курбан Гаджиев (Россия) — Расул Албасханов (Россия)

Дауд Шайхаев (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния)

Черси Дудаев (Россия) — Ренато Пезиньо (Бразилия)



Главный кард:

Адлан Батаев (Россия) — Эвертон Даниэль Фрейтас (Бразилия)

Апти Бимарзаев (Россия) — Андрей Гончаров (Россия

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Расул Мирзаев (Россия)

Хакран Диас (Бразилия) — Юсуп Раисов (Россия)

Магомед Бибулатов (Россия) — Олег Борисов (Россия)

Салимгирей Расулов (Россия) — Тони Джонсон (США)

Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Абубакар Вагаев (Россия).