Взвешивание UFC Fight Night 205: Олейник тяжелее Латифи, Аскаров перевесил Кара-Франса

В ночь с 26 на 27 марта в Коламбусе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 205, главным событием которого станет бой между тяжеловесами Кёртисом Блэйдсом и Крисом Докосом. В рамках основного карда свой бой проведёт россиянин Алексей Олейник. Его соперником будет Илир Латифи.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Блейдс оказался тяжелее Докоса. Олейник по итогам взвешивания оказался тяжелее Латифи.
UFC Fight Night 205
Основной кард
Кёртис Блэйдс (117,48 кг) – Крис Докос (110,22 кг)
Алекса Грассо (56,69 кг) – Джоанн Вуд (56,69 кг)
Брайан Барберена (77,11 кг) – Мэтт Браун (77,11 кг)
Аскар Аскаров (57,15 кг) – Кай Кара-Франс (56,67 кг)
Илир Латифи (108,4 кг) – Алексей Олейник (111,58 кг)
Вячеслав Борщёв (70,3 кг) – Марк Диакеси (70,3 кг)
Предварительный кард
Макс Гриффин (77,56 кг) – Нил Магни (77,11 кг)
Сара Макмэнн (61,23 кг) – Кэрол Роса (61,23 кг)
Данаа Батгерел (61,68 кг) – Крис Гутьеррес (61,23 кг)
Алиасхаб Хизриев (83,91 кг) – Денис Тюлюлин (84,14 кг)
Манон Фиоро (56,69 кг) – Дженнифер Майя (57,15 кг)
Давид Дворжак (56,69 кг) – Матеус Николау (57,15 кг).
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