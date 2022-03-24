Заманил в партер и задушил коронным приёмом. Как Олейник вошёл в историю UFC

Вне зависимости от результата боя с Илиром Латифи или других будущих поединков в UFC, Алексей Олейник уже вошёл в историю промоушена. Скорее всего, российский боец не попадёт в Зал славы, но как минимум одна из его схваток должна там оказаться. В 2017 году Олейник встретился с чехом Виктором Пештой – бой мог стать рядовым событием карда не номерного турнира, но запомнился чуть ли не красочнее главного поединка с участием Яира Родригеса и Би Джей Пенна.

В UFC Олейник попал после победы над Мирко КроКопом – Удав прикончил легендарного хорвата одним из любимых приёмов, ущемлением диафрагмы. В дебюте Алексей повторил этот же сабмишн на Энтони Хэмилтоне, а затем нокаутировал Джареда Рошолта и проиграл Даниэлю Омельянчуку.

С рекордом 2-1 Олейник и подошел к бою с Пештой, у которого дела в промоушне шли куда хуже – одна победа и три поражения. Стоит отметить, что две неудачи чех потерпел с нынешними топами дивизиона, Дерриком Льюисом и Марчином Тыбурой, а ещё одно поражение ему нанёс россиянин Руслан Магомедов. Победил Пешта другого бойца из России, Константина Ерохина.

Первую минуту Олейник и Пешта провели в стойке, а затем переместились вниз. Чех достаточно быстро оказался в позиции фулл-маунта, откуда наносил многократные удары по голове соперника. Виктор даже попытался заключить голову Олейника в гильотину, когда Алексей пытался высвободиться из-под тяжёлого оппонента. Попытка не удалась, а Олейник вернулся в исходную позицию и будто начал заманивать Пешту в цепкие объятия. В удобный момент Алексей обхватил шею чеха и прижал к себе – только что активный Пешта уснул примерно за 20 секунд.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Судья тут же остановил поединок, а Виктор моментально проснулся, но не мог поверить в произошедшее. Он разговаривал с судьёй, не слезая с победителя. Олейник провёл Пеште удушающий приём Иезекииль и стал первым, кому это удалось в UFC.

Похоже, чех недостаточно тщательно изучал Алексея, который победил таким образом 11-й раз в карьере. Среди тех, кого Олейник душил «иезекиилем», был Адлан Амагов. «Я вышел, даже не зная, кто он, а он, оказывается, уже тогда был очень именитым и опытным бойцом. Прошёл ему в ноги и оказался сверху. Сейчас-то я понимаю, что он просто позволил мне это сделать. Лёг сверху и думаю: «Блин, я сейчас его просто убью». Я думал, что как на улице или в фильме – если ты сверху, то ты победил», – вспоминал Амагов.

Но Олейник – не единственный боец в ростере UFC, кому удавалось провести этот приём, есть как минимум ещё один хорошо знакомый российскому зрителю файтер. Впервые Алексей усыпил соперника «иезекиилем» 14 апреля 2006-го, а почти за полтора месяца до этого 18-летняя Валентина Шевченко таким же способом задушила Юлию Немцову на чемпионате по панкратиону – бой пошёл в ММА-рекорд Пули.

Для Виктора Пешты бой с Олейником стал последним в UFC – Алексей ненароком уволил чеха. Уже 20 апреля Пешта встретится с другим представителем России, Омари Ахмедовым, но в промоушене PFL и полутяжёлой весовой категории.