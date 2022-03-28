Уайт отреагировал на инцидент между Смитом и Роком во время церемонии «Оскар»

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу инцидента между известным американским киноактёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком на церемонии вручения наград премии «Оскар». Напомним, Рок пошутил про жену Смита, после чего тот поднялся на сцену и ударил ведущего.

«Это тот «Оскар», который стоит посмотреть. У Криса Рока крепкий подбородок», — написал Уайт в социальных сетях.

Стоит отметить, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Ранее на это событие отреагировал известный блогер Джейк Пол.

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