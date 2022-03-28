Камбосос и Хэйни согласовали дату поединка

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни проведёт поединок с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом 5 июня 2022 года. Об этом сообщает ESPN. Как сообщает источник, стороны достигли договорённости о проведении боя.
Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимо Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
Изначально планировалось, что Камбосос встретится с Василием Ломаченко, однако он отказался покидать Украину.
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