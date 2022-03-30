Головкин: противостояние с Канело — не единственное, чем примечательна моя карьера

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин высказался по поводу своего противостояния с Саулем Альваресом.

«Конечно, вы правы, когда говорите, что многих боксёров характеризует соперничество, которое они имели в течение своей профессиональной карьеры. Но в то же время я не думаю, что моё соперничество с Канело Альваресом — это единственное, чем примечательна моя карьера.

Хочу отметить несколько моментов: Я являюсь рекордсменом по количеству защит — 21 защита. У меня самое большое количество нокаутов. И я думаю, что есть люди, которые будут помнить меня по этому показателю. Есть люди, для которых это будет иметь большее значение», — приводит слова Головкина BoxingScene.