Империя Сауля Альвареса — самый дутый проект в боксе. Наш кандидат на разочарование года

«Что такое Империя?

С ходу приходят в голову то ли Звёздные Войны плюс ММО РПГ,

то ли тот забытый школьный урок истории древнего мира,

чей-то лавровый венок, вот более-менее всё…

В слове так много пафоса, понта, крови и тления,

но у меня с латынью ещё со школы не клеилось —

вроде как слово значило власть..»

Возможно, вы помните, кому эти слова принадлежат. Вряд ли в таком контексте о них призадумывался Сауль Альварес. Но он подпишется под каждой строкой, потому что эти слова из текста песни Оксимирона «Что такое империя?» точно описывают амбиции рыжего мексиканца. Стоит отметить следующие строки:



«Вот мы не стали вторить и следовать,

в хоре петь и по шаблонам — напротив,

хотели нос утереть им,

по проторённым тропам, на всём готовом — легко,

но империй не обрести, история — не заметит…»



Жирным выделена стратегия Канело. Он выбрал наиболее простой путь создания империи имени себя покорением новых дивизионов, выбирая себе соперников из числа самых слабых чемпионов. Мексиканец заходит в новые дивизионы, где ему сразу дают чемпионские поединки, а не элиминаторы или рейтинговые бои. Это обесценивает усилия других претендентов, которые долго боролись за своё место под солнцем. И заодно такой путь к величию и построению наследия противоречит традиционным устоям и шаблонам. Тому же Александру Усику пришлось провести два боя за два года, прежде чем он получил титульный поединок с Джошуа.

Альварес же не ограничился переходами из одного дивизиона в другой. Мексиканец выбрал второй средний вес для полной зачистки и своей коронации в роли абсолютного чемпиона мира. Тут смущает не только получение титульников с первой схватки, а и уровень оппозиции. Дело в том, что второй средний вес является одним из самых слабых дивизионов в боксе.

Фото: Al Bello/Getty Images

Ну вот кто там правил балом до прихода Канело? Рокки Филдинг, Каллум Смит, Билли Джо Сондерс и Калеб Плант. Да, трое из них не имели ни одного поражения, однако достойным соперником можно назвать только Сондерса, которому выдавали авансы за декласс Давида Лемье и дружбу с Тайсоном Фьюри.



В итоги, проведя бои с Авни Йылдырымом, упомянутыми Билли Джо Сондерсом и Калебом Плантом, Канело сумел войти в историю. Мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Звучит круто.

Тем не менее это едва ли не первый случай явного читерства при построении наследия. Подобрать идеальное время для зачистки дивизиона настолько удачно – надо было постараться. Всем очевидно, что в этой категории не было и не предвидится боксёров класса Альвареса. По сути, Сауль упивается своей силой на фоне слабых. Это примерно то же самое, если бы условный «Манчестер Сити» напросился бы на выступления в Чемпионшипе (как бы сюрреалистично это ни звучало) и, записав себе в актив рекордное число побед, преподносил бы это как невероятное достижение. По большому счёту Канело вошёл в историю благодаря подобной большой афере. В ушедшем году это было невозможно не заметить. Дело не только в уже сказанном, а в развитии последующей стратегии и выборе соперников. Именно это послужило причиной назвать мексиканца главным разочарованием года.

Канело мог избежать излишнего хейта по итогам года, если бы следующей целью стал второй заход в соседний полутяжёлый вес, где его ждут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но вместо этого мексиканец выбрал первый тяжёлый вес с прибавкой около 15 кг и Илунгу Макабу, очередного самого слабого чемпиона дивизиона. Всё ради наследия и титула в пятом по счёту дивизионе.



Вместо хотя бы третьего поединка с уже постаревшим Головкиным мы получили какое-то надругательство над всем боксом. Если в случае триумфа над Макабу Канело внезапно провозгласит себя великим и разрыдается от счастья, то ему можно присуждать не звание лучшего бойца современности, а премию Оскар за лучшую актёрскую игру, потому что такое величие – липовое.

«… Не каждый строит империю,

важно строить империю, но свою,

иначе за вас построит империю

кто?»



А вот эти строки иллюстрируют уход Флойда Мейвезера и ожидание преемника, который не побоится взять на себя ответственность и сыграет на опережение. Канело единолично захватил эту нишу, представив в качестве аргумента своей значимости и важности многомиллионную мексиканскую аудиторию, которая жить не может без бокса. Он эксплуатирует её нагло, но в то же время грамотно. Хотя мы не отрицаем наличие сумасшедшего таланта и бойцовских данных, которыми трудно не восхищаться.



Но, к сожалению, Канело настолько дорожит собой и своими рекордами, что использует свой талант только против явных андердогов. Однако у нас не настолько короткая память, и мы до сих пор помним очные разборки между Роберто Дюраном, Томасом Хёрнсом, Марвином Хаглером и Шугаром Рэем Леонардом, а также как Мэнни Пакьяо приехал в Америку в нулевые и с самого первого боя дрался только с лучшими, а не с теми, кто ему удобен. Эти легенды олицетворяют естественный отбор, а Канело — явный сторонник взращивания искусственного величия.



Таковы сегодняшние реалии. Зачастую бойцы гонятся не за престижем, а за длинным рублём, вернее, долларом. Эту цепочку активировал Флойд Мейвезер, а Канело подхватил эту эстафету.

Но если Флойд зачастую выбирал топовых соперников на спаде или закате карьеры, то Сауль избрал ещё более лёгкий путь, подбирая в последние годы наиболее слабых и проходимых из числа чемпионов. Исключением из правил являются Геннадий Головкин и, с определённой натяжкой, Билли Джо Сондерс. Таким образом, на сегодняшний день Сауль Альварес пока что выглядит самым дутым проектом современного профи бокса и точно тянет на разочарование года.