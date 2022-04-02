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Японский боксёр вышел на взвешивание в женском нижнем белье

Японский боксёр вышел на взвешивание в женском нижнем белье
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Японский боксёр Мугича Накагава в преддверии поединка с соотечественником Рё Акахо вышел на церемонию взвешивания в женском нижнем белье. Об этом сообщает издание boxmob.jp.

Накагава и Акахо сразятся в 8-раундовом поединке суперлегчайшего веса. Бой состоится завтра, 2 апреля, на турнире, организованном компанией Yokohama Hikari Promotions. В главном бою соревнований выступят Макото Кавасаки и Коки Косикава.

В послужном списке Накагавы 24 победы, 6 поражений и одна ничья. Что касается Акахо, то в его активе 37 побед, а также 2 поражения и две ничьи.

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