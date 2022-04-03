Джулианна Пенья вызвала на бой Ронду Роузи

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья рассказала, что она хотела бы провести бой с Рондой Роузи.

«Ронда Роузи — это определённо для меня. Я бы хотела этого боя, я призывала к нему после победы в The Ulitmate Fighter. Я призывала к этому после того, как выиграла несколько раз после победы в The Ultimate Fighter. Для меня это бой мечты, и я с радостью приму этот вызов», — приводит слова Пеньи Low Kick MMA.

Последний бой Пенья провела на турнире UFC 269, где встречалась с представительницей Бразилии Амандой Нуньес. Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.

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