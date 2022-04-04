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Стал известен полный кард участников Bellator 277, в котором выступит Немков

Стал известен полный кард участников Bellator 277, в котором выступит Немков
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Стал известен полный кард турнира Bellator 277, который состоится 15 апреля в Сан-Хосе и участие в котором примет россиянин Вадим Немков. Его соперником станет американец Кори Андерсон. Поединок станет соглавным событием вечера. Победитель получит приз $ 1 млн.

Основной кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
Вадим Немков — Кори Андерсон
Аарон Пико — Джереми Кеннеди
Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Али Джафри
Тайрел Фортун — Раким Кливленд
Довлетджан Ягдшимурадов — Тони Джонсон
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
Бобби Серони — Калоб Рамирез
Тайсон Миллер — Ралан Граси
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендез
Сократес Эрнандес — Роджелио Луна
Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
Тео Хаг — Алан Бенсон

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