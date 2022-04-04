Стал известен полный кард участников Bellator 277, в котором выступит Немков

Стал известен полный кард турнира Bellator 277, который состоится 15 апреля в Сан-Хосе и участие в котором примет россиянин Вадим Немков. Его соперником станет американец Кори Андерсон. Поединок станет соглавным событием вечера. Победитель получит приз $ 1 млн.

Основной кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Джереми Кеннеди

Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Али Джафри

Тайрел Фортун — Раким Кливленд

Довлетджан Ягдшимурадов — Тони Джонсон

Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо

Бобби Серони — Калоб Рамирез

Тайсон Миллер — Ралан Граси

Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендез

Сократес Эрнандес — Роджелио Луна

Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон

Тео Хаг — Алан Бенсон