Геннадий Головкин дал понять, когда может завершить карьеру
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин поделился мыслями о вопросе завершения карьеры.
«Я остаюсь в боксе, я чувствую себя хорошо. Как только почувствую, что что-то не так, что-то меня будет не устраивать, могу завязать с этим всем. Я понимаю, что человек такое существо, что ему всё мало и мало. Также и вопросов ваших вам всё мало и мало.
Мне хватает того, что я имею. Я вполне разумно могу остановиться, если это меня устраивает», — сказал Головкин в интервью на канале TheRingDigital в YouTube.
Головкин просит лицензию на убийство. Вспоминаем смерти в ринге:
Ранее Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с представителем Японии Риотой Муратой.
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