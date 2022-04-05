Геннадий Головкин дал понять, когда может завершить карьеру

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин поделился мыслями о вопросе завершения карьеры.



«Я остаюсь в боксе, я чувствую себя хорошо. Как только почувствую, что что-то не так, что-то меня будет не устраивать, могу завязать с этим всем. Я понимаю, что человек такое существо, что ему всё мало и мало. Также и вопросов ваших вам всё мало и мало.

Мне хватает того, что я имею. Я вполне разумно могу остановиться, если это меня устраивает», — сказал Головкин в интервью на канале TheRingDigital в YouTube.

Головкин просит лицензию на убийство. Вспоминаем смерти в ринге:

Ранее Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с представителем Японии Риотой Муратой.