Стерлинг — о бое с Яном: чувствую себя лучше, чем когда-либо. Многие потеряют кучу денег

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с россиянином Петром Яном, рассказав также о своём восстановлении после травм.



«Восстановился на 100%. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо с тех пор, как занимаюсь единоборствами. У меня была эта травма долгое время, и она, наконец, залечена.



Есть ли проблема ли, что я не бился больше года, а Ян в октябре провел в октагоне 25 минут? Не думаю. У меня было много спаррингов с сильными ударниками, высокоуровневыми грэпплерами. Думаю, я хорошо готов. Представлял этот момент длительное время. Долгие 13 месяцев, и не могу дождаться, когда смогу соревноваться.



Почему Пётр идёт серьёзным фаворитом у букмекеров? Думаю, потому, что два последних его выступления были действительно хороши. Люди видели мой бой против него в прошлый раз и думают, что так произойдёт снова. На самом деле, много людей потеряет кучу денег», — сказал Стерлинг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273.

Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном: