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«Всё, что было дальше — уже история». Хабиб вспомнил один из своих ключевых боёв

«Всё, что было дальше — уже история». Хабиб вспомнил один из своих ключевых боёв
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33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, вспомнив о поединке с американским бойцом смешанных единоборств Элом Яквинтой, который состоялся ровно четыре года назад. По итогам того противостояния россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.

«Ровно 4 года назад, моя мечта в этом спорте сбылась, а всё, что было дальше — уже история», — написал Хабиб.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере:

Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению
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