Самые сложные бои Хабиба и моменты, когда он был ближе всего к поражению

Многие вспоминают второй раунд последнего боя Хабиба Нурмагомедова. В нём его соперник Дастин Порье провёл три опасные атаки, в которых пару раз зацепил голову российского чемпиона ударами руками. Весь мир воскликнул: Хабиба едва не уронили! Хотя Орёл пропустил, по сути, четыре-пять ударов от человека, который в прошлом бою теми же руками 25 минут нещадно лупил по голове полулегковеса Макса Холлоуэя, но добить так и не смог.

Хабиб пропустил жёсткий удар, но расправился с Порье! Это было очень красиво! Во втором раунде чемпионского боя с Порье за Хабиба Нурмагомедова стало страшно. Но он справился и сделал своё дело!

Такая реакция на попадания Порье по Нурмагомедову во втором раунде — следствие секундного подрыва устойчивого всеобщего ощущения — будто бы Дагестанский Орёл неуязвим. Ведь худшее, что происходило с его лицом за карьеру в UFC, — синяк под глазом после победы над Майклом Джонсоном (о ней — ниже).

И всё же у Дастина Порье, как и у нескольких особенно опасных соперников Нурмагомедова, были удачные эпизоды в схватке с доминирующим чемпионом лёгкого веса.

Два с половиной удара и роковая гильотина

(Итог: 28-0)

Все, кто знал Порье и болел за Хабиба, боялись быстрых и точных ударов с рук от Дастина. Особенно опасным это оружие обычно считается на первых секундах боя, когда все ещё свежие. Но начало главного поединка турнира в Абу-Даби его участники посвятили разведке. А по истечении полутора минут Нурмагомедов уже выкачивал силы из временного чемпиона на земле.



7 сентября 2019 года, UFC 242, Абу-Даби, ОАЭ. Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: чемпионский бой в лёгком весе;7 сентября 2019 года, UFC 242, Абу-Даби, ОАЭ.

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба Олег Тактаров вспоминает бой года и предсказывает «просчёт» Нурмагомедова.

В начале второго раунда Хабиб начал смелее работать с Порье в стойке, ожидая, что тот выдохся за предыдущие пять минут. Однако этого, по всей видимости, и выжидал Дастин. Американец взорвался тремя двухударными сериями, первая вылетела россиянину навстречу, а остальные Бриллиант выбрасывал, практически догоняя Хабиба в октагоне. В цель угодило по меньшей мере четыре удара, и это выглядело действительно тревожно.

Нурмагомедов быстро собрался и вернул себе бой: сперва он перевёл Порье на землю, там продолжил «размягчать» и то же продолжил делать в третьем раунде. Правда, «чемпионский» тейкдаун дался Хабибу не без проблем. Проход в две ноги от россиянина американец контратаковал удушающим «гильотина» и, показалось, был недалёк от успеха. Однако Нурмагомедов освободил голову от захвата и дал понять, что ему всё это надоело — увидел, что Порье отдал гильотине последние силы, забрал спину Дастина и «задушил» его со спины.

Неожиданно сложный проход

(Итог: 27-0)

Хабиб Нурмагомедов —

6 октября 2018 года, UFC 229, T-Mobile арена, Лас-Вегас, США. Конор Макгрегор : чемпионский бой в лёгком весе;6 октября 2018 года, UFC 229, T-Mobile арена, Лас-Вегас, США.

Большинство экспертов и фанатов от мира ММА сошлись во мнении, что прошлогодний бой Хабиба и Конора первый забрал в одну калитку. В общем, их аргументы понять можно: Нурмагомедов пусть без ударов, но и особых проблем забарывал Макгрегора в первом раунде; во втором россиянин отправил ирландца в фантастический (не иначе) нокдаун, после которого чуть не «забил» до остановки в партере; в третьем чемпион решил побиться с расхваленным боксёром «на руках» и выглядел минимум не хуже; а в четвёртом Хабиб закончил всё удушающим приёмом.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

По всем признакам Орёл не встретил предельного сопротивления от претендента в тот большой вечер. Однако многое решил исторический оверхенд в начале второго раунда. После него Хабиб приобрёл уверенность, а Конор её потерял до конца боя. Кроме того, в развитии того эпизода Нурмагомедов сумел провести стратегически важный тейкдаун.

До результативного удара виртуоз борьбы из Дагестана встретил настоящее сопротивление и неожиданно сносную защиту от тейкдаунов в исполнении Макгрегора.

Конор, пропустив проход в левую ногу в дебюте боя, долго не позволял Хабибу уложить себя на спину, а после, у сетки, не давал тому занять удобную позицию сверху и избежал града ударов по себе. На второй раунд после всего этого ирландец вышел ещё относительно свежим и был таким до роковой ошибки.

Упрямый риелтор

(Итог: 26-0)

Хабиб Нурмагомедов —

7 апреля 2018 года, UFC 223, Barclays Center, Нью-Йорк, США. Эл Яквинта : бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе;7 апреля 2018 года, UFC 223, Barclays Center, Нью-Йорк, США.

Этот бой считают одним из самых неудачных и сложных для Нурмагомедова.

На UFC 223 Хабиб впервые в жизни должен был подраться за чемпионский титул, а его соперником предстояло стать Тони Фергюсону, тогдашнему временному чемпиону. К сожалению, американец не вышел на бой, получив нелепую травму и сорвав схватку с Нурмагомедовым в четвёртый раз. Вместо Эль-Кукуя вызвали обладателя титула в полулёгком весе Макса Холлоуэя, но и Благословенный не вышел в октагон с Хабибом — не успел согнать вес до 70 кг к 7 сентября.

В конце концов UFC пришлось пойти на крайние меры, чтобы не отменять большой турнир. Против первого номера рейтинга с рекордом 25-0 выпустили 11-го легковеса таблицы Эла Яквинту, известного своей привычкой ссориться с начальством Абсолютного бойцовского чемпионата. А ещё Эл на пару лет прерывал карьеру бойца, чтобы подзаработать, торгуя недвижимостью. Конечно, мало кто мог ожидать, что уверенный фаворит Нурмагомедов столкнётся с проблемами в бою с Яквинтой.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки Нурмагомедов мог улететь в нокаут и попасть на удушение, но забрал потрясающую победу! 28-0!

Он и не столкнулся, однако и схватку забрал не так уверенно, как многие ожидали. Хабиб пять раундов возился с бывшим риелтором, который в тот день собирался драться всего три раунда с Полом Фелдером. Эл удивил несколькими удачными эпизодами в борьбе с Хабибом (когда два раунда не позволял себя перевести вниз) и пару раз, вроде бы, угрожал ударами в стойке. Но по-настоящему опасным ни разу за 25 минут не был.

Хлёсткий слева

(Итог: 24-0)



12 ноября 2016 года, UFC 205, «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк, США. Хабиб Нурмагомедов — Майкл Джонсон: рейтинговый бой в легком весе UFC;12 ноября 2016 года, UFC 205, «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк, США.

Исторический вечер для Абсолютного бойцовского чемпионата. Первый турнир в Нью-Йорке, на котором появился первый единовременный чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор. В ту пору казалось, ирландец держит в руках весь мир. Ему разрешили подраться за пояс в лёгком весе в первом же поединке в новой категории, а остальные претенденты (вроде Хабиба) тогда задвигались в конец очереди без особых объяснений. Но ситуация начала разворачиваться к ирландцу спиной именно тем вечером, 12 ноября 2016 года. И руку к этому приложил в первую очередь Нурмагомедов.

Хабиб в очень непредсказуемом состоянии выходил на схватку с тогда ещё опасным топом дивизиона до 70 кг Майклом Джонсоном. Американец только отпраздновал нокаут в поединке с Дастином Порье (да, тем самым) и собирался выйти на титульник победой над претендентом из России.



Состояние того Хабиба Нурмагомедова сложно было понять заранее. Да, это был контендер из топ-3 легкого веса с идеальным рекордом (23-0), но в нью-йоркском турнире Хабибу предстояло лишь во второй раз выйти в октагон после двухлетнего простоя, вызванного чередой травм. И действительно начало боя с Джонсоном не назовёшь удачным для Нурмагомедова.

Быстрый на руках Соперник лихо начал, забрав стартовые минуты. Угроза (прозвище Майкла) провёл несколько опасных, резких комбинаций и дважды попал по сопернику левой. Комментаторы воскликнули, что у Хабиба проблемы, но они закончились после первого тейкдауна. Россиянин забрал себе преимущество над американцем в середине первого отрезка и не упустил его до самой остановки — в середине третьего раунда. Незадолго до финального гонга Хабиб провёл успешный болевой на руку Джонсона. Первым делом после победы Нурмагомедов бросил вызов Макгрегору, назвав того цыплёнком. Так началась великая война.

Неприступная гора

(Итог: 18-0)



7 июля 2012 года, UFC 148, MGM Grand арена, Лас-Вегас, США. Хабиб Нурмагомедов — Глейсон Тибау: рейтинговый бой в лёгком весе UFC;7 июля 2012 года, UFC 148, MGM Grand арена, Лас-Вегас, США.

Тогда, в 2012-м, Хабиб только попал в UFC, и в июле того года провёл лишь второй бой на новом месте работы. В соперники ему достался тогда уже опытный бразилец Глейсон Тибау. Хейтеры до сих пор припоминают Нурмагомедову тот поединок.

Молодой проспект из России был не готов доминировать над кем-то из топ-15 тогдашнего рейтинга лёгкого веса, а Тибау представлялся для него особой угрозой ещё и потому что был крайне неудобен для любого мастера борьбы. Как вспоминал недавно отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, Глейсон в уже в октагоне весил около 85 килограммов при лимите категории в 70. То есть одичавший бразилец умудрялся восстановить за сутки 15 или более килограммов! А мы накануне удивлялись, как Хабиб за 40 часов вернул 7.

Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. Всё решили граммы! Услышав заветные цифры, Хабиб лишь устало покачал головой. До боя остаётся менее двух суток.

Из-за габаритов соперника Нурмагомедов никак не мог найти возможность бросить его на землю. 15 минут россиянин давил на бразильца, зажимал того у сетки, с переменным успехом бил и безуспешно пытался швырнуть того на настил октагона. Когда рефери всё-таки поднял руку Хабиба, тот не смог сдержать слёз, ведь уверенности в победе у Орла на тот момент явно не было. До сих пор та ночь остаётся самой сложной в заокеанской карьере Нурмагомедова.

Видео.