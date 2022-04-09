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«В США всё делают для шоу». Василевский — про конфликт Яна с командой Стерлинга

«В США всё делают для шоу». Василевский — про конфликт Яна с командой Стерлинга
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Известный российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал конфликт Петра Яна с командой Алджэмейна Стерлинга. В частности, друг Стерлинга Мераб Двалишвили заявил, что Ян должен извиниться перед командой американца.

«Все эти угрозы ни к чему не приведут. Ведь это Америка, где не отвечают за слова и говорят всё, чтобы привлечь внимание. В России ещё да, подобные конфликты на пресс-конференциях могут перейти куда-то на улицу, привести к «боям на заднем дворе». А в США всё-таки другой менталитет, там всё делают для шоу, не связывая это с реальной жизнью. Просто привлечение внимания. Думаю, Двалишвили сказал про эти «извинения», а через пять минут уже сам забыл», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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