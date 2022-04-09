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Тренер Макгрегора высказался о существенном наборе мышечной массы своим подопечным

Тренер Макгрегора высказался о существенном наборе мышечной массы своим подопечным
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поделился мнением о заметном наборе мышечной массы своим подопечным.

«Я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на то, что вдруг стал слишком сильным. Конор и раньше набирал вес, в этом плане у него большой опыт. У него есть определённое отношение к этому вопросу, и он склонен подходить к нему довольно радикально. Он начал работать с весом из-за невозможности делать что-либо ещё из-за известных проблем с лодыжкой. Конечно, у него увеличилась сила, что нельзя считать отрицательным моментом. В общем, я не думаю, что у него возникнут проблемы со сбросом веса, и он сможет вернуться к своим привычным аэробным тренировкам», — приводит слова Каваны Daily Mail.

Макгрегор показал видео с тренировки по боксу:

Как тренировался Конор Макгрегор, чтобы набрать мышечную массу? Разбор с тренером Как тренировался Конор Макгрегор, чтобы набрать мышечную массу? Разбор с тренером
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