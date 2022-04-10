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«60-я наша победа». Олейник — про выигранный бой с Вандераа

«60-я наша победа». Олейник — про выигранный бой с Вандераа
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал свою победу над Джаредом Вандераа на турнире UFC 273. 44-летний ветеран победил американца в первом раунде, поймав того на редкий удушающий приём.

«Спасибо господу за победу. Огромная благодарность вам всем. 60-я наша победа», — написал Олейник в своих социальных сетях.

Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.

Всего на счету Олейника 77 поединков в профессиональных ММА. Вандераа провёл 19 боёв на профессиональном уровне.

Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом
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