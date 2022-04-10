«60-я наша победа». Олейник — про выигранный бой с Вандераа

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал свою победу над Джаредом Вандераа на турнире UFC 273. 44-летний ветеран победил американца в первом раунде, поймав того на редкий удушающий приём.



«Спасибо господу за победу. Огромная благодарность вам всем. 60-я наша победа», — написал Олейник в своих социальных сетях.



Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.



Всего на счету Олейника 77 поединков в профессиональных ММА. Вандераа провёл 19 боёв на профессиональном уровне.