Исмаилов — об удушающем Олейника: в начале моей карьеры я смеялся над этим приёмом
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу удушающего приёма соотечественника Алексея Олейника, который тот применил во время боя с Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.
«Помню, в начале моей карьеры я смеялся над этим приёмом. Но Олейник переубедил меня на тренировке. И по сей день он исполняет эти, на первый взгляд, смешные фишки, на таком высоком уровне. Старый, но мощный, это про него», — написал Магомед Исмаилов в своём телеграм-канале.
Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Докосу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.
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