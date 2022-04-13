Кейн Веласкес сделал первое заявление после ареста

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес впервые с момента своего ареста выступил с обращением к общественности. Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына. Кейн промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого. После этого Веласкеса арестовали, предъявив обвинение в покушении на убийство.



«Моя семья и лично я никогда не сможем отблагодарить всех, кто выразил поддержку. Мы будем всегда до глубины души и от всего сердца благодарны вам за это. Ваши самоотверженные действия и добрые слова придавали мне сил в эти мрачные времена.



Это сложная история, и дело продвигается медленно. Пусть Господь даст сил истинным жертвам дойти до конца. С помощью правды справедливость наконец восторжествует и начнётся исцеление. Я никогда не перестану любить своих близких и всех вас. Спасибо за вашу любовь», — говорится в сообщении Веласкеса, размещённом в его «твиттере».

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