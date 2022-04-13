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«А через пять раундов я заберу твою душу». Чимаев — о бое с Бёрнсом

«А через пять раундов я заберу твою душу». Чимаев — о бое с Бёрнсом
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, вспомнив поединок с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

«А через пять раундов я заберу твою душу. Скоро увидимся, парень», — написал Чимаев.

Напомним, бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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