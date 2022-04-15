Bellator 277, Немков — Андерсон: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277.



В главном бою вечера американский боец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, его соперником станет бразилец Патрисио Фрейре.



В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков подерётся с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.



Турнир начнётся в 02:00 мск. Старт основного карда запланирован в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.



Основной кард в России официально показан не будет. Бои предварительного карда можно будет посмотреть на YouTube-канале Bellator.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.