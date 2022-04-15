Немков – один против всех! Bellator заблокировал в России бой русского чемпиона

Что думает Немков перед главным боем в жизни

Вадим Немков поделился ожиданиями перед боем с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов Bellator.



«Хочу выиграть этот бой и доказать всем, что я лучший в своём дивизионе. Этот Гран-при и каждый его бой для меня очень важны. Для меня очень важна красивая победа, и каждый бой — это новый виток в карьере, так что нужно выигрывать и побеждать достойных соперников. Как я уже сказал, это для меня большой бой, и то, что Кори дрался с сильными бойцами в UFC, меня только мотивирует», — сказал Немков на пресс-конференции.