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Вадим Немков — Кори Андерсон, онлайн-трансляция 16 апреля 2022, суббота, 06:15 мск, Bellator 277

Немков – один против всех! Bellator заблокировал в России бой русского чемпиона
Александр Фролов
Бой Вадим Немков — Кори Андерсон
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Зато рядом с Вадимом будет легендарный Фёдор Емельяненко. Этого хватит.

В ночь на 16 апреля в американском Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи-центр» состоится турнир Bellator 277. В соглавном бою вечера чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков встретится с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при полутяжеловесов Bellator. Победитель получит миллион долларов. В главном поединке вечера владеющий титулом в полулёгком весе американец Эй Джей Макки проведёт реванш с бразильским бойцом Патрисио Фрейре.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Bellator 277, бой Вадим Немков — Кори Андерсон, где смотреть Bellator отказался транслировать бой Немкова в России! Это очень грустно Полный кард турнира Bellator 277 Бой Вадим Немков — Кори Андерсон, когда начнётся
Live Александр Фролов

Чемпионские бои — это ещё не всё

Интересные бои будут не только в главном карде Bellator 277. В предварительном карде подерётся Довлетджан Ягшимурадов — очень интересный и яркий парень.

Пришёл в Bellator, чтобы мстить за Фёдора. Правда, пока проиграл оба боя Пришёл в Bellator, чтобы мстить за Фёдора. Правда, пока проиграл оба боя
10:16 Александр Фролов

Кто такой Кори Андерсон?

На пути Вадима Немкова к миллиону долларов встал Кори Андерсон. Почему американца можно и нужно опасаться — в материале «Чемпионата».

Овертайм для Немкова. Кто стоит между русским чемпионом и миллионом долларов Овертайм для Немкова. Кто стоит между русским чемпионом и миллионом долларов
10:04 Александр Фролов

Bellator 277, бой Вадим Немков — Кори Андерсон, где смотреть

Предварительный кард турнира Bellator 277, где в соглавном бою подерутся Вадим Немков и Кори Андерсон, будет транслироваться на официальном YouTube-канале Bellator в YouTube. Основной кард в России официально показан не будет.

09:55 Александр Фролов

Что думает Немков перед главным боем в жизни

Вадим Немков поделился ожиданиями перед боем с Кори Андерсоном в финале Гран-при полутяжеловесов Bellator.

«Хочу выиграть этот бой и доказать всем, что я лучший в своём дивизионе. Этот Гран-при и каждый его бой для меня очень важны. Для меня очень важна красивая победа, и каждый бой — это новый виток в карьере, так что нужно выигрывать и побеждать достойных соперников. Как я уже сказал, это для меня большой бой, и то, что Кори дрался с сильными бойцами в UFC, меня только мотивирует», — сказал Немков на пресс-конференции.

09:50 Александр Фролов

Исмаилов хочет «соточку» от гонорара Немкова

Победитель Гран-при полутяжеловесов Bellator получит огромную сумму — миллион долларов. Немудрено, что над этим пошутил известный весельчак Магомед Исмаилов, попросивший Немкова «кинуть соточку на счёт» после победы.

09:48 Александр Фролов

Bellator отказался транслировать бой Немкова в России! Это очень грустно

К сожалению, руководство Bellator поддалось определённым политическим настроениям. Турнир Bellator 277 в России официально показан не будет! Очень странное и обидное решение. Тем не менее, «Чемпионат» всё равно проведёт онлайн-трансляцию турнира — вы узнаете все подробности из первых рук.

09:44 Александр Фролов

Полный кард турнира Bellator 277

Основной кард

Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре (полулёгкий вес);
Вадим Немков — Кори Андерсон (полутяжёлый вес);
Аарон Пико — Адли Эдвардс (полулёгкий вес);
Тим Джонсон — Линтон Вассел (тяжёлый вес);

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Дэниел Кэри (полулёгкий вес);
Тайрел Фортун — Раким Кливленд (тяжёлый вес);
Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Корвальо (полусредний вес);
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо (полусредний вес);
Роберт Серонио — Калоб Рамирес (легчайший вес);
Тайсон Миллер — Ралан Грейси (полусредний вес);
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мартинес Мендес (наилегчайший вес);
Сократес Эрнандес — Рожерио Луна (полулёгкий вес);
Лэйрд Андерсон — Джей-Ти Дональдсон (полулёгкий вес);
Тео Хэйг — Алан Бенсон (полутяжёлый вес).

09:40 Александр Фролов

Поединок Немкова мог не состояться

Поединок Вадима Немкова и Кори Андерсона могли отменить. Причина проста и привычна — политическая ситуация. К счастью, бой всё-таки состоится.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — сказал Немков ТАСС.

09:39 Александр Фролов

Бой Вадим Немков — Кори Андерсон, когда начнётся

Предварительный кард турнира Bellator 277 начинается 16 апреля в 02:00 по московскому времени. Старт основного карда запланирован в 05:25 мск, Вадим Немков и Кори Андерсон должны выйти в октагон примерно в 06:15 по Москве.

09:38 Александр Фролов

Секундантом Немкова будет сам Фёдор Емельяненко

Легендарный Фёдор Емельяненко остаётся действующим спортсменом, но в качестве тренера он весьма и весьма хорош. Вадим Немков — самый яркий член команды Fedor Team. Логично что Фёдор будет секундантом Вадима в предстоящем бою. Присутствие легенды сыграет решающее значение?

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