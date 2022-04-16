Ягшимурадов одержал первую победу в Bellator, одолев Карвальо

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит турнир Bellator 277.В рамках предварительного карда представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов встретился с бразильцем Рафаэль Карвальо.
Бой завершился победой Ягшимурадова техническим нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала первой в Bellator. Ранее Ягшимурадов потерпел два поражения в промоушене.
В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков встретится с представителем США Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.
В главном бою вечера американец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, в бою с бразилецем Патрисио Фрейре.
Основной кард турнира Bellator 277
Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре
Вадим Немков — Кори Андерсон
Аарон Пико — Адли Эдвардс
Тимоти Джонсон — Линтон Васселл
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