Ягшимурадов одержал первую победу в Bellator, одолев Карвальо

В ночь на 16 апреля мск на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит турнир Bellator 277.В рамках предварительного карда представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов встретился с бразильцем Рафаэль Карвальо.

Бой завершился победой Ягшимурадова техническим нокаутом во втором раунде. Для него эта победа стала первой в Bellator. Ранее Ягшимурадов потерпел два поражения в промоушене.

В соглавном поединке вечера действующий чемпион промоушена в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков встретится с представителем США Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.

В главном бою вечера американец Эй Джей Макки будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе, в бою с бразилецем Патрисио Фрейре.

Основной кард турнира Bellator 277

Эй-Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Адли Эдвардс

Тимоти Джонсон — Линтон Васселл