Кормье считает, что Борральо следовало дисквалифицировать за фол в бою с Омаргаджиевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил судейское решение в соглавном бою турнира UFC Vegas 51, в котором бразилец Кайо Борральо одержал победу над Гаджи Омаргаджиевым техническим решением несмотря на проведённый запрещённый приём.

«Не имею ничего личного к бойцам, но, когда я выходил в октагон – любой мой удар был намеренный. Поэтому, за такое следует дисквалифицировать.

Иначе, можно всё сводить к тому, что выходите и выигрывайте первые два раунда, а затем наносите запрещённый удар и надейтесь, что они не смогут продолжить», — гласит публикация Кормье в «Твиттере».

В конце третьего раунда Борральо нанёс удар коленом по Омаргаджиеву, когда рука россиянина ещё была на канвасе, что запрещено, так как российский боец имел три точки опоры. Судья Дэн Миральотта объявил фол и отобрал одно очко у бразильца. Когда Омаргаджиев не смог продолжить бой, поединок был остановлен, однако затем Миральотта назвал удар Борральо «случайным фолом», что отдало решение в руки судей. Все три официальных лица отдали победу бразильцу счетом 29-27, таким образом он взял верх в противостоянии техническим решением судей.