«Думаю, мы все актёры». Стерлинг — о скандальной победе Борральо над Омаргаджиевым

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг отреагировал на скандальную победу бразильца Кайо Борральо над российским бойцом Гаджи Омаргаджиевым в соглавном поединке UFC Vegas 51 после проведения запрещённого приёма.
«Думаю, мы все актёры», — гласит публикация Алджэмейна в «Твиттере» с фото книги, подписанной как «правила ММА».
Затем Стерлинг добавил: «Надеюсь, вы отнесётесь к нему так же, как ко мне. Сохраняйте ту же энергию, ребята!»
Напомним, первый бой между российским бойцом Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом завершился аналогичным образом. Тогда Ян нанёс удар коленом по Стерлингу, когда тот находился на канвасе. В итоге победа досталась Стерлингу из-за дисквалификации Яна. В случае с Омаргаджиевым же победа досталась бразильцу, который провёл запрещённый приём.
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