У Яна Блаховича угнали машину. Внутри осталось оборудование для сборов

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович рассказал, что у него украли машину в преддверии боя с Александаром Ракичем.

«Ублюдку, который украл мою машину. Ты всё мне испортил на последнем этапе подготовки к бою. В машине находилось оборудование, необходимое для моих сборов. Я должен был ехать на ней сразу после тренировки. Вместо этого мне приходится сидеть в полиции, заниматься заполнением документов и придумывать, что делать сейчас. Определённо говорю тебе спасибо, говнюк.

Ты всё ещё можешь реабилитировать себя, припарковав машину и дав мне локацию, куда нужно приехать.



Всем, кто что-нибудь знает, — прошу помочь мне в поисках. Важно, чтобы всё было как можно скорее. Обещаю награду!» — написал Блахович в социальных сетях.