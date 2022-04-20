У Яна Блаховича угнали машину. Внутри осталось оборудование для сборов

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович рассказал, что у него украли машину в преддверии боя с Александаром Ракичем.
«Ублюдку, который украл мою машину. Ты всё мне испортил на последнем этапе подготовки к бою. В машине находилось оборудование, необходимое для моих сборов. Я должен был ехать на ней сразу после тренировки. Вместо этого мне приходится сидеть в полиции, заниматься заполнением документов и придумывать, что делать сейчас. Определённо говорю тебе спасибо, говнюк.
Ты всё ещё можешь реабилитировать себя, припарковав машину и дав мне локацию, куда нужно приехать.
Всем, кто что-нибудь знает, — прошу помочь мне в поисках. Важно, чтобы всё было как можно скорее. Обещаю награду!» — написал Блахович в социальных сетях.
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