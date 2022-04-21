Стерлинг объяснил, почему он выиграл первый раунд боя с Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг дал комментарий по поводу первого раунда с россиянином Петром Яном. По словам американца, ещё во время боя он был убеждён в том, что выиграл этот раунд.



«Я считаю, что наносил в этом раунде более чистые удары, которые больше бросались в глаза. Вы можете называть их лёгкими, если хотите. Но если мы оба выбросили за раунд меньше 20 ударов, но я нанёс по меньшей мере на семь или восемь больше, чем Ян, то я легко выиграл этот раунд.



Особенно учитывая, что я обрушил на его голову тот удар локтем, который отбросил его назад. Это был тяжёлый удар. В этом раунде я нанёс самый значительный удар этого поединка.



Так что перед последними раундами я был уверен, что выиграл три первых пятиминутки. Я даже думал, что выиграл две из них со счётом 10:8», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

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