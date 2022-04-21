Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг объяснил, почему он выиграл первый раунд боя с Яном

Стерлинг объяснил, почему он выиграл первый раунд боя с Яном
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг дал комментарий по поводу первого раунда с россиянином Петром Яном. По словам американца, ещё во время боя он был убеждён в том, что выиграл этот раунд.

«Я считаю, что наносил в этом раунде более чистые удары, которые больше бросались в глаза. Вы можете называть их лёгкими, если хотите. Но если мы оба выбросили за раунд меньше 20 ударов, но я нанёс по меньшей мере на семь или восемь больше, чем Ян, то я легко выиграл этот раунд.

Особенно учитывая, что я обрушил на его голову тот удар локтем, который отбросил его назад. Это был тяжёлый удар. В этом раунде я нанёс самый значительный удар этого поединка.

Так что перед последними раундами я был уверен, что выиграл три первых пятиминутки. Я даже думал, что выиграл две из них со счётом 10:8», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

Новость по теме
Алджэмейн Стерлинг: изображать злодея было довольно весело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022