Стерлинг объяснил, почему он выиграл первый раунд боя с Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг дал комментарий по поводу первого раунда с россиянином Петром Яном. По словам американца, ещё во время боя он был убеждён в том, что выиграл этот раунд.
«Я считаю, что наносил в этом раунде более чистые удары, которые больше бросались в глаза. Вы можете называть их лёгкими, если хотите. Но если мы оба выбросили за раунд меньше 20 ударов, но я нанёс по меньшей мере на семь или восемь больше, чем Ян, то я легко выиграл этот раунд.
Особенно учитывая, что я обрушил на его голову тот удар локтем, который отбросил его назад. Это был тяжёлый удар. В этом раунде я нанёс самый значительный удар этого поединка.
Так что перед последними раундами я был уверен, что выиграл три первых пятиминутки. Я даже думал, что выиграл две из них со счётом 10:8», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
- 21 апреля 2022
-
11:19
-
10:51
-
09:28
-
07:47
- 20 апреля 2022
-
23:34
-
22:37
-
22:06
-
20:21
-
19:38
-
18:30
-
17:48
-
16:44
-
16:30
-
15:24
-
15:13
-
14:05
-
13:10
-
12:30
-
11:51
-
11:06
-
10:08
-
09:31
-
09:14
-
03:12
-
00:56
-
00:36
- 19 апреля 2022
-
23:33
-
23:21
-
22:06
-
21:22
-
20:14
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
17:54