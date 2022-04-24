«Удар из семьи зала Кронк». Леннокс Льюис рассказал об апперкоте Фьюри в бою с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался об апперкоте 35-летнего британца Тайсона Фьюри в бою с Диллианом Уайтом, в котором Тайсон защитил пояс WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

«Позвольте сказать, он всегда впечатлял меня. Для него это был отличный бой. Он выбросил два великолепных апперкота. Тайсон в основном тыкал его и присматривался к нему с разных углов. И в конечном итоге Диллиан Уайт не знал, что его ждёт. Это был изумительный апперкот. Удар из семьи зала Кронк. Мы все выбрасываем такой апперкот», — рассказал Льюис в студии BT Sport.

Отметим, что зал Кронк — это культовый боксёрский зал, которым владел ныне покойный Эмануэль Стюард, тренировавший Леннокса Льюиса и Владимира Кличко. Фьюри пришёл в зал Кронк только после смерти Стюарда.