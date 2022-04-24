Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 52

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 52, состоявшегося в ночь с 23 на 24 апреля мск. Каждый из участников спортивного мероприятия получил $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.
Денежный приз за лучшее выступление вечера достался двум бойцам: Джессике Андраде (одолела Аманду Лемос сабмишеном в первом раунде) и Клаудио Пуэльесу (победил Клэя Гуиду болевым приёмом на ногу).
Бонус за лучший бой вечера получили Дуайт Грант и Сергей Хандожко (победа россиянина техническим нокаутом).
Напомним, главным боем вечера стало противостояние представительницы Бразилии Джессики Андраде и её соотечественницы Аманды Лемос. Соглавным стал бой между американцем Клэем Гуидой и Клаудио Пуэльесом из Перу. Таким образом, победители обоих боёв получили дополнительные денежные призы.
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