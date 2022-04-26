Дрозд ответил, что может заставить его выйти в ринг против Минеева или Исмаилова

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, готов ли возобновить карьеру и выйти ринг с бойцом смешанных единоборств.



«Заинтересуюсь ли, если предложат провести бой по правилам бокса против Минеева или Исмаилова? Маловероятная история. Я бы выходил за очень большие деньги. С точки зрения спортивного интереса мне неинтересно совсем, но могла бы заинтересовать очень большая сумма денег. Но я сам являюсь промоутером, понимаю бюджеты и гонорары – думаю, такие запросы в моём лице никто не сможет осуществить. Да и я этого сам не хочу, потому что для меня бокс закончен, всему своё время», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: