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Дрозд ответил, что может заставить его выйти в ринг против Минеева или Исмаилова

Дрозд ответил, что может заставить его выйти в ринг против Минеева или Исмаилова
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, готов ли возобновить карьеру и выйти ринг с бойцом смешанных единоборств.

«Заинтересуюсь ли, если предложат провести бой по правилам бокса против Минеева или Исмаилова? Маловероятная история. Я бы выходил за очень большие деньги. С точки зрения спортивного интереса мне неинтересно совсем, но могла бы заинтересовать очень большая сумма денег. Но я сам являюсь промоутером, понимаю бюджеты и гонорары – думаю, такие запросы в моём лице никто не сможет осуществить. Да и я этого сам не хочу, потому что для меня бокс закончен, всему своё время», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

Минеев — это вам не трусливый нигериец. По правилам бокса Владимир тоже размотает Магу Минеев — это вам не трусливый нигериец. По правилам бокса Владимир тоже размотает Магу
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