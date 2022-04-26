Дрозд ответил, что может заставить его выйти в ринг против Минеева или Исмаилова
Поделиться
Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, готов ли возобновить карьеру и выйти ринг с бойцом смешанных единоборств.
«Заинтересуюсь ли, если предложат провести бой по правилам бокса против Минеева или Исмаилова? Маловероятная история. Я бы выходил за очень большие деньги. С точки зрения спортивного интереса мне неинтересно совсем, но могла бы заинтересовать очень большая сумма денег. Но я сам являюсь промоутером, понимаю бюджеты и гонорары – думаю, такие запросы в моём лице никто не сможет осуществить. Да и я этого сам не хочу, потому что для меня бокс закончен, всему своё время», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
17:43
-
17:07
-
16:43
-
16:14
-
15:44
-
14:54
-
14:37
-
13:22
-
12:27
-
11:39
-
10:20
-
09:14
-
08:45
-
03:18
-
02:36
-
00:40
- 25 апреля 2022
-
23:47
-
23:10
-
22:15
-
21:44
-
20:26
-
19:08
-
18:19
-
17:14
-
16:28
-
15:34
-
14:39
-
13:35
-
12:08
-
11:12
-
10:12
-
09:18
-
00:19
- 24 апреля 2022
-
22:52
-
21:51
Партнерский контент