Бразильский боец UFC стал участником ДТП с летальным исходом

Бразильский боец UFC Андре Мунис, выступающий в среднем весе, стал участником ДТП между пассажирским автобусом и автомобилем во время своей поездки между городом Монтис-Кларус и Рио-де-Жанейро.

По данным бразильского издания G1, за рулём автомобиля находился 45-летний мужчина, который предположительно выехал на встречную полосу. Пассажир, 50-летняя женщина, погибла на месте, говорится в сообщении.

«Я отделался испугом. Я спал, когда это произошло… Автобус затормозил и издал шум, мы подумали, что он попал в выбоину или что-то в этом роде. Если кто-то не был пристёгнут ремнём, он ударился лицом, но я был пристёгнут и просто испытал небольшой шок от толчка. Мы спустились и увидели, что произошёл несчастный случай, очень печальный. Мы ждали на трассе около трёх часов, пока не приехал автобус поддержки. Это, скорее, испуг от ситуации, но никто в автобусе серьёзно не пострадал, слава богу», — приводит слова Муниса BJ Penn.