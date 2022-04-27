Льюис подерётся с Павловичем на турнире UFC в июле

Американский боец ММА Деррик Льюис проведёт следующий бой на турнире UFC, который состоится 30 июля, сообщает ESPN. Его соперником будет россиянин Сергей Павлович. Пока в UFC официально не подтвердили этот поединок. При этом неизвестно, где пройдёт турнир.



Льюис в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов в UFC. Павлович является нерейтинговым бойцом.



Льюис одержал за карьеру 26 побед и потерпел девять поражений, один бой был признан несостоявшимся. Ему принадлежит рекорд по количеству нокаутов в тяжёлом весе в UFC (13). В последний раз он выходил в октагон на турнире UFC 271, где нокаутом уступил Таю Туйвасе.



Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Его победная серия составляет три поединка. 29-летний спортсмен является бывшим чемпионом Fight Nights Global.