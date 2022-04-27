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Йохан Лайнесс нокаутировал Джастина Бёрлинсона за 1,5 минуты и получил контракт с UFC

97 секунд на нокаут и контракт с UFC. Канадец поразил самого Дану Уайта. Видео
Денис Дорофеев
Йохан Лайнесс нокаутировал Джастина Бёрлинсона
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Если вы ждёте ярких финишей на UFC Вегас 35, смотрите бой Лайнесса.

В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится турнир UFC Вегас 35, который возглавит поединок между представителями легчайшего веса Робом Фонтом и Марлоном Верой. Кроме того, в UFC дебютирует канадский панчер Йохан Лайнесс, который попал в лигу Даны Уайта через его претендентскую серию.

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На счету непобеждённого канадца восемь побед. Шесть из них одержано нокаутом. В отборочном бою ему противостоял англичанин Джастин Бёрлинсон. На тот момент у него было шесть побед в шести схватках. Сильной стороной Джастина является борьба, что мы и увидели с первых секунд.

Видео доступно на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube. Права на видео принадлежат UFC — Ultimate Fighting Championship.

После короткого размена в стойке Йохан полез в ноги, чем воспользовался гость из Англии. Сначала он обхватил шею канадца на гильотину. Но, видимо, захват оказался недостаточно плотным, из-за чего Бёрлинсон резко перешёл на армбар. Лайнесс сориентировался и избежал болевого. Однако английский борец так просто не отпускал визави из своей сетей и следом предпринял попытку выхода на треугольник. Тоже безуспешно.

Спустя мгновение возни в партере они вернулись в стойку, где всё и закончилось. Лайнесс выбросил точный джеб, а затем в ходе размена выбросил левый хук точно в челюсть. Бёрлинсона вырубило, и он свалился на канвас. Чистый нокаут, на который было затрачено 97 секунд.

Дана Уайт

Дана Уайт

Фото: youtube.com

Йохан запрыгнул на сетку и попытался привлечь внимание главного зрителя этого боя — Дану Уайта, который точно остался под впечатлением. Так оно и вышло, ведь президент UFC выбрал среди всех победивших претендентов именно Лайнесса, который удостоился контракта с элитным промоушеном. До его дебюта остались считаные дни. Включаем предварительный кард и ждём нокаута.

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