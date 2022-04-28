Валери Лореда намекнула на новый бой в Bellator. Ранее её вызывала Диана Авсарагова

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором намекнула на новый поединок.
Напомним, ранее Лореду вызывала на бой российская девушка-боец Диана Авсарагова.
«Мечты сбываются… скоро будут новости», — написала Лореда.
22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Последний поединок она провела 7 августа, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде. Всего на её счету три победы в трёх боях в MMA.
Свой последний бой Авсарагова провела с американкой Киру Батарой на турнире Bellator 276, который состоялся в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок завершился победой российской спортсменки единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27. Диана одержала пятую победу в карьере в ММА и третью в Bellator, не имея на своём счету поражений.
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